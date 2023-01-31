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Зловживань немає: у Світовому банку продовжать підтримувати Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зловживань немає: у Світовому банку продовжать підтримувати Україну
У Світовому банку вірять і будуть допомагати Україні
фото:www.agropolit.com

У Світовому банку не побачили нецільового використання Україною допомоги

 

Представник Міністерства фінансів США Меган Аппер заявила, що відомство продовжить тісне співробітництво із Світовим банком для контролю коштів, які Вашингтон спрямовує Україні, цитує агентство Reuters.

Незважаючи на хвилю звільнень українських чиновників політик наголосила, що Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що виділені Вашингтоном гроші використовуються не за призначенням. «Ми вітаємо зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена», – сказала вона.

Нагадаємо, 25 січня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також заявив, що у Сполучених Штатів немає свідчень того, що допомога, що надається Києву, коли-небудь використовувалася невірно.

Раніше Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання цього року майже вдвічі. У 2023 році світова економіка опиниться в небезпечній близькості від рецесії, що буде спричинено зниженням зростання у всіх провідних економіках світу.

Також світовий банк схвалив додатковий пакет фінансування на загальну суму $610 млн для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні в Україні. Йдеться про те, що про додаткове фінансування на основні державні послуги. Відтак, $500 млн будуть скеровані на реалізацію проєкту PEACE для виплат допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцям та комунальних платежів.

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Теги: банк гроші Світовий банк Вашингтон

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