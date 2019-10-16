  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сайдіка вразила швидкість ремонту мосту в Станиці Луганській

    • Розсилка
    <span>Тимчасовий міст в Станиці Луганській</span> - Сайдіка вразила швидкість ремонту мосту в Станиці Луганській
    Тимчасовий міст в Станиці Луганській

    Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт на мосту в Станиці Луганській передувало три роки переговорів

    Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік вражений високими темпами ремонтних робіт на мосту через річку Сіверський Донець.

    Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

    «Наприкінці минулого тижня я провів два дні на сході України, де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт щодо ремонту мосту через річку Сіверський Донець. 4 жовтня там було відкрито тимчасовий обхідний міст, по якому я сам особисто пройшов і зміг спостерігати за відновленням зруйнованого прольоту основного мосту», - зазначив Сайдік.

    «Я бачив велике досягнення, яке полегшує перетин лінії зіткнення для цивільного населення. Нагадаю, що початку ремонтних робіт передувало три роки переговорів», - підкреслив він.

    Раніше повідомлялося, що засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, яке проходило в Мінську 15 жовтня, завершилося достроково, сторони не змогли погодити ключові питання. 

    Як відомо, в Офісі президента України повідомили, що до 27 листопада заплановано відкрити основний міст у Станиці Луганській.

    Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас міст Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ