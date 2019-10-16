Сайдіка вразила швидкість ремонту мосту в Станиці Луганській



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Тимчасовий міст в Станиці Луганській

Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт на мосту в Станиці Луганській передувало три роки переговорів

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік вражений високими темпами ремонтних робіт на мосту через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

«Наприкінці минулого тижня я провів два дні на сході України, де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт щодо ремонту мосту через річку Сіверський Донець. 4 жовтня там було відкрито тимчасовий обхідний міст, по якому я сам особисто пройшов і зміг спостерігати за відновленням зруйнованого прольоту основного мосту», - зазначив Сайдік.

«Я бачив велике досягнення, яке полегшує перетин лінії зіткнення для цивільного населення. Нагадаю, що початку ремонтних робіт передувало три роки переговорів», - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, яке проходило в Мінську 15 жовтня, завершилося достроково, сторони не змогли погодити ключові питання.

Як відомо, в Офісі президента України повідомили, що до 27 листопада заплановано відкрити основний міст у Станиці Луганській.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.