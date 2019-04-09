СБУ блокувала механізм легалізації проросійських бойовиків на мирній території України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники встановили, що двоє жителів окупованого Донецька налагодили оформлення для проросійських терористів паспортів громадян України для їхнього в`їзду на підконтрольну українській владі територію

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм легалізації бойовиків терористичних організацій «Д/ЛНР» на мирній території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців тимчасово окупованого Донецька налагодили механізм оформлення для проросійських терористів паспортів громадян України для їхнього подальшого в`їзду на підконтрольну українській владі територію. За сприяння посадових осіб Державної міграційної служби зловмисники вклеювали до паспортних документів осіб, які приєдналися до лав незаконних збройних формувань, фотокартки, що обов`язкові після досягнення 25- і 45-річного віку.

Це створювало передумови для проникнення бойовиків на мирну територію України для здійснення терористичної та розвідувально-підривної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали одного із організаторів незаконної схеми у Вінниці, куди він прибув в особистих справах.

Фото: ssu.gov.ua

За місцями проживання та роботи співробітників кількох регіональних та районних підрозділів ДМСУ, причетних до оборудки, тривають слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо оголошення іншим учасникам протиправної діяльності повідомлення про підозру в скоєнні злочину та взяття їх під варту.

Заходи із викриття зловмисників проводилися співробітниками УСБУ у Вінницькій області за участі ГУ БКОЗ та ДКР СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.