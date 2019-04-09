СБУ блокувала механізм легалізації проросійських бойовиків на мирній території України
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Оперативники встановили, що двоє жителів окупованого Донецька налагодили оформлення для проросійських терористів паспортів громадян України для їхнього в`їзду на підконтрольну українській владі територію
Співробітники Служби безпеки України викрили механізм легалізації бойовиків терористичних організацій «Д/ЛНР» на мирній території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців тимчасово окупованого Донецька налагодили механізм оформлення для проросійських терористів паспортів громадян України для їхнього подальшого в`їзду на підконтрольну українській владі територію. За сприяння посадових осіб Державної міграційної служби зловмисники вклеювали до паспортних документів осіб, які приєдналися до лав незаконних збройних формувань, фотокартки, що обов`язкові після досягнення 25- і 45-річного віку.
Це створювало передумови для проникнення бойовиків на мирну територію України для здійснення терористичної та розвідувально-підривної діяльності.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали одного із організаторів незаконної схеми у Вінниці, куди він прибув в особистих справах.
За місцями проживання та роботи співробітників кількох регіональних та районних підрозділів ДМСУ, причетних до оборудки, тривають слідчі дії.
Наразі вирішується питання щодо оголошення іншим учасникам протиправної діяльності повідомлення про підозру в скоєнні злочину та взяття їх під варту.
Заходи із викриття зловмисників проводилися співробітниками УСБУ у Вінницькій області за участі ГУ БКОЗ та ДКР СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.