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ДБР проводить обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:48 glavcom.ua
ДБР проводить обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова
Управління корпоративними правами каналу передано в АРМА
Олексій Ковальов/Facebook

Обшуки проходять у приміщенні телеканалу «4 канал»

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки на телеканалі нардепа Олексія Ковальова, якого підозрюють у держзраді. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

«Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».

Нагадаємо, після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.

Окупаційна влада у Херсонській області створила так званий «уряд». Ексдепутат партії «Слуга народу» і колаборант Олексій Ковальов отримав там «посаду» «заступника голови з питань сільського господарства».

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Теги: обшук Державне бюро розслідувань державна зрада колабораціонізм

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