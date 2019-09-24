Керівник «Заводу порошкової металургії» завдав збитків бюджету на 700 тис грн



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Державне підприємство «Завод порошкової металургії» у Броварах Фото: Трибуна Бровари

Директор держпідприємства, розташованого у Броврах під Києвом, неодноразово закуповував для заводу непридатне для експлуатації обладнання за завищеними цінами

Керівника державного підприємства «Завод порошкової металургії» Служба безпеки України викрила на зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що директор держпідприємства, перебуваючи на посаді, неодноразово закуповував для заводу непридатне для експлуатації обладнання за завищеними цінами.

За висновками експертизи, своїми діями посадовець завдав збитків на 700 тис. грн унікальному підприємству, яке, зокрема, надає послуги військово-промисловому комплексу України.

Наразі колишньому директору ДП «Завод порошкової металургії» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника здійснювалось Головним слідчим управлінням та Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.