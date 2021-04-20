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    СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)

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    Тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір&rsquo;ї приватного будинку у місті Привілля - СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)
    Тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля
    СБУ

    Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».

    Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку.

    Як повідомляє пресцентр СБУ, серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».

    Тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля. У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:

    • 60 гранатометних пострілів;

    • 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;

    • дві протитанкові гранати;

    • ручну кумулятивну гранату;

    • бойові елементи до гранатометів;

    • велику кількість набоїв різного калібру.

    За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон у 2014 році під час бойових дій у районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи у складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.

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    СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)
    СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)
    СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)
    СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)


    Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

    Протитанковий керований ракетний комплекс «Конкурс» ‒ радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.

    Нагадаємо, нещодавно службовий пес прикордонників знайшов схрон з боєприпасами під Маріуполем.

    Наприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

    Також Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками.
    Теги: СБУ Луганщина зброя ЛНР тероризм схованка зброї
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