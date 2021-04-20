СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото)
Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».
Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку.
Як повідомляє пресцентр СБУ, серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».
Тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля. У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:
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60 гранатометних пострілів;
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2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
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дві протитанкові гранати;
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ручну кумулятивну гранату;
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бойові елементи до гранатометів;
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велику кількість набоїв різного калібру.
За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон у 2014 році під час бойових дій у районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи у складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Протитанковий керований ракетний комплекс «Конкурс» ‒ радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.
Нагадаємо, нещодавно службовий пес прикордонників знайшов схрон з боєприпасами під Маріуполем.
Наприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.Також Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками.