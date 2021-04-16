Службовий пес знайшов схрон з боєприпасами під Маріуполем

Спеціально навчений собака допоміг прикордонникам виявити тайник з мінами

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону під час обстеження одного з прифронтових населених пунктів неподалік Маріуполя виявили тайник з боєприпасами. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

На небезпечну схованку правоохоронців вивів службовий пес, натренований виявляти вибухівку.

Після детально обстеження місця події спільно з працівниками поліції та ДСНС зі схрону вилучено чотири протитанкові міни. За фактом виявлення вибухових предметів працівниками поліції проводяться відповідні кримінально-процесуальні дії.

Зазначимо, що у заходах з пошуку вибухонебезпечних предметів постійно використовуються спеціально навчені службові собаки прикордонників.

Нагадаємо, на початку квітня під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група українських спецпризначенців виявила небезпечний схрон. Там були гранати (Ф-1, РГД-5, РГН) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9 кг), гранатомет та протитанкові міни.

Наприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.