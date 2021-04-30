СБУ виявили дві схованки бойовиків «ЛНР» з боєприпасами
Вилучені боєприпаси передали піротехнікам ДСНС на утилізацію
Фото Facebook/ООС
Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів
У Луганській області оперативники Служби безпеки України виявили дві схованки з боєприпасами. За оперативною інформацією, обидва «схрони» були обладнані влітку 2014 року бойовиками терористичного угрупування «ЛНР». Про це повідомив пресцентр штабу ООС.
У схованці на місці колишніх позицій російських бойовиків у Попаснянському районі зберігалися:
- 18 артилерійських снарядів
- 2 танкових снаряди осколково-фугасної дії
- 30 гранатометних пострілів
- 3 реактивних протитанкових гранати
- понад 2 тисяч патронів
У другій схованці, яка була розміщена у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:
- 10 підривників,
- гранатометний постріл,
- гранату Ф-1 та
- майже 800 набоїв
Вилучені боєприпаси передали піротехнікам ДСНС на утилізацію.
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