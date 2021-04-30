СБУ виявили дві схованки бойовиків «ЛНР» з боєприпасами

Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів

У Луганській області оперативники Служби безпеки України виявили дві схованки з боєприпасами. За оперативною інформацією, обидва «схрони» були обладнані влітку 2014 року бойовиками терористичного угрупування «ЛНР». Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

У схованці на місці колишніх позицій російських бойовиків у Попаснянському районі зберігалися:

18 артилерійських снарядів

2 танкових снаряди осколково-фугасної дії

30 гранатометних пострілів

3 реактивних протитанкових гранати

понад 2 тисяч патронів

У другій схованці, яка була розміщена у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:

10 підривників,

гранатометний постріл,

гранату Ф-1 та

майже 800 набоїв

Вилучені боєприпаси передали піротехнікам ДСНС на утилізацію.

Тим часом, на окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул»