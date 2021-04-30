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    СБУ виявили дві схованки бойовиків «ЛНР» з боєприпасами

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    Вилучені боєприпаси передали піротехнікам ДСНС на утилізацію - СБУ виявили дві схованки бойовиків «ЛНР» з боєприпасами
    Вилучені боєприпаси передали піротехнікам ДСНС на утилізацію
    Фото Facebook/ООС

    Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів

    У Луганській області оперативники Служби безпеки України виявили дві схованки з боєприпасами. За оперативною інформацією, обидва «схрони» були обладнані влітку 2014 року бойовиками терористичного угрупування «ЛНР». Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

    У схованці на місці колишніх позицій російських бойовиків у Попаснянському районі зберігалися:

    • 18 артилерійських снарядів
    • 2 танкових снаряди осколково-фугасної дії
    • 30 гранатометних пострілів
    • 3 реактивних протитанкових гранати
    • понад 2 тисяч патронів
    У другій схованці, яка була розміщена у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:
    • 10 підривників,
    • гранатометний постріл,
    • гранату Ф-1 та
    • майже 800 набоїв

    Вилучені боєприпаси передали піротехнікам ДСНС на утилізацію.

    Тим часом, на окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул»

    Теги: АТО ЛНР ДСНС боєприпаси
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