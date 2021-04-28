Нацрада оштрафувала український телеканал за ефір з терористом «ЛНР»

Загальна сума штрафів сягає понад 200 тисяч гривень

Національна рада з питань телерадіомовлення за результатами трьох перевірок наклала два штрафи на телеканал «Наш» через участь в ефірі представника терористичної організації «ЛНР», заклики до розв`язання агресивної війни та розпалювання ворожнечі. Як повідомляється на сайті Нацради, загальна сума штрафів сягає понад 200 тисяч гривень.

«Перша перевірка ліцензіата стосувалася трансляції 4 грудня 2020 року 20:32 у прямому ефірі та 06 грудня 2020 року о 20:52 у повторі передачі П’ятниця. Вечір, у якій через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої ЛНР Родіон Мірошник. Присутні у студії експерти, політики, народні депутати України обговорювали реалізацію Мінських угод, а Родіон Мірошник давав відповіді на запитання ведучих передачі і гостей, що стосувалися врегулювання збройного конфлікту в окупованих районах Донецької і Луганської областей та роботи Тристоронньої контактної групи. Відомо, що нині Мірошник фактично представляє позицію окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій Луганської області, яка судом була визнана терористичною організацією», – зазначається у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності й недоторканості державного кордону України та її конституційного ладу, розпалював ворожнечу, а також заперечував те, що Російська Федерація є учасницею збройного конфлікту на Донбасі. Окрім того, ведучий програми в ефірі заявив, ніби Мірошник є представником сторони конфлікту у Тристоронній контактній групі, що не відповідає дійсності.

«У своєму рішенні Національна рада зазначила, що, знаючи всю попередню діяльність Мірошника, його підтримку терористичних організацій, що діють на окупованій території Луганської області, його позицію, роль і участь у незаконно створеній окупаційній адміністрації у місті Луганську, запрошуючи його до участі в ток-шоу, редактори і журналісти передачі заздалегідь були поінформовані щодо його позиції стосовно питань, які були порушені під час передачі», – додали у Національній раді.

Підставою для другого штрафу стала наявність в ефірі телеканалу закликів до розв`язання агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, зафіксованих у відеоролику, який канал транслював 24 серпня 2020 року.

«До відеоролика підібрано документальні кадри, у яких переважають сцени насилля, демонстрація зброї, що стріляє, сутички протестувальників із поліцією, демонстрації під різними гаслами. У такий спосіб у телеглядачів може створюватися враження, що це є вичерпний перелік подій майже 30-річної історії країни. Зазначений відеоматеріал створює негативний образ «невдалого» вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року, а всі творчі засоби, використані у відеоролику, спрямовані на розпалювання ворожнечі між прихильниками і противниками незалежності України, на ескалацію ненависті між ними», – зазначається у повідомленні.

У Нацраді наголосили, що поширення такого відеоматеріалу під час свята Дня Незалежності України має значний дискримінаційний потенціал щодо тієї частини населення України, через вибір якої на Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року Україна здобула незалежність.

Окрім того, Нацрада висловила попередження телеканалу через інтерактивне голосування із пропозицією українським глядачам відповісти на запитання, чи «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?».

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