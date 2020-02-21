СБУ заблокувала діяльність понад 30 незаконних онлайн-казино



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Правоохоронці зафіксували у діяльності онлайн-казино порушення вимог кількох законів України

Служба безпеки України блокувала діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино та букмекерських конторах. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження фахівці з кібербезпеки та слідчі СБУ здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох законів України.

Інфографіка: пресцентр СБУ

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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