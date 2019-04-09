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    СБУ затримала інтернет-пропагандистку, яка закликала до створення «Запорізької народної республіки»

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    СБУ затримала інтернет-пропагандистку, яка закликала до створення «Запорізької народної республіки»
    Фото: ssu.gov.ua

    Згідно з фотографіями, опублікованими спецслужбою, затримана займалася пропагандою в соцмережі «ВКонтакте», доступ до якої на території України обмежено

    Співробітники Служби безпеки України у ході виконання завдань з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки припинили протиправну діяльність проросійської інтернет-пропагандистки, яка в соціальних мережах закликала до створення так званої «Запорізької народної республіки». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Запоріжжя здійснювала адміністрування ресурсу «Запорожская народная республика» та розповсюджувала проросійські деструктивні публікації, у тому числі матеріали із закликами до позбавлення України виходу до Азовського та Чорного морів через створення на території південно-східних областей фейкової «Новоросії».

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    За результатами проведення співробітниками СБУ невідкладних слідчих дій інтернет-активісту затримано, вилучено технічні засоби здійснення протиправної діяльності.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Служба безпеки України продовжує здійснювати комплекс вичерпних заходів з протидії гібридній агресії РФ в інформаційному просторі.

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