Турецькі військові затримали сестру аль-Багдаді



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65-річна Расмія Авад була захоплена під час рейду

Силовики сподіваються отримати від жінки інформацію про терористичне угруповання

У місті Азаз у Сирії турецькі підрозділи схопили 65-річну Расмію Авад, яка є сестрою вбитого ватажка «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. Про це повідомляє Reuters у вівторок, 5 листопада.

Посилаючись на високопоставленого турецького чиновника, агентство передає, що затримані також її чоловік і невістка. Силовики хочуть отримати від Авад інформацію про внутрішні процеси «Ісламської держави».

Представник президента Туреччини заявив, що арешт сестри аль-Багдаді є «ще одним прикладом успіху» турецьких контртерористичних операцій, а також свідчить про рішучість Анкари в боротьбі з ІД.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.