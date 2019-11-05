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    Турецькі військові затримали сестру аль-Багдаді

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    65-річна Расмія Авад була захоплена під час рейду&nbsp; - Турецькі військові затримали сестру аль-Багдаді
    65-річна Расмія Авад була захоплена під час рейду 

    Силовики сподіваються отримати від жінки інформацію про терористичне угруповання

    У місті Азаз у Сирії турецькі підрозділи схопили 65-річну Расмію Авад, яка є сестрою вбитого ватажка «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. Про це повідомляє Reuters у вівторок, 5 листопада.

    Посилаючись на високопоставленого турецького чиновника, агентство передає, що затримані також її чоловік і невістка. Силовики хочуть отримати від Авад інформацію про внутрішні процеси «Ісламської держави».

    Представник президента Туреччини заявив, що арешт сестри аль-Багдаді є «ще одним прикладом успіху» турецьких контртерористичних операцій, а також свідчить про рішучість Анкари в боротьбі з ІД.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. 

    Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

    Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника

    ІДІЛ Сирія тероризм арешт військові Ісламська держава
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