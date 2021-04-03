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    Семенченка повернули з лікарні до СІЗО

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    Семен Семенченко арештований на два місяці без права на заставу - Семенченка повернули з лікарні до СІЗО
    Семен Семенченко арештований на два місяці без права на заставу

    Звинувачений у створенні незаконної військової компанії колишній депутат був шпиталізований 27 березня

    До СІЗО СБУ переведено з лікувального закладу колишнього народного депутата Семена Семенченка, який потрапив до лікарні після рішення суду про його арешт на два місяці у справі приватної військової компанії. Таке повідомлення з'явилося на його сторінці у Facebook.

    «Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ», – йдеться у повідомленні, розміщеному від імені Семенченка.

    Також у повідомленні вказано, що госпіталізовували екс-нардепа «з діагнозом «мерцательная аритмия» в лікарню швидкою допомоги».

    «СБУ відвозила мене до лікарні, вони ж і визначили діагноз», – сказано у повідомленні.

    Зазначається, що цю інформацію від Семена Семенченко було отримано під час апеляційного засідання 1 квітня. Інформацію опублікувала дружина.

    Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

    30 березня так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

    27 березня колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.

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    Теги: СБУ депутат НАБУ СІЗО арешт дружина
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