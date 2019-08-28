Семерак каже, що найбільші забруднювачі – власники телеканалів



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Остап Семерак розповів про найбільших забруднювачів повітря в Україні

«Я не був частим гостем на телебаченні, бо про проблеми екології воліли говорити не зі мною, а зі «штатними» експертами»

Міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що коли він прийшов на посаду, то дав завдання оприлюднити рейтинги «Топ-100 забруднювачів» води, повітря і ґрунтів. До цього інформацію ніхто не систематизував і ховав. І цей список виявився досить цікавим: власники підприємств з нього є власниками найбільших українських телеканалів.

«І всі наші рейтинги, зазвичай, не отримували розголосу, вони залишалися на сторінках інтернет-видань і на сторінці міністерства. Я не був частим гостем на телебаченні, бо про проблеми екології воліли говорити не зі мною, а зі «штатними» експертами. Я розумів цю позицію власників телеканалів. Так само і вони розуміли, що законами про ОВД і СЕО я «наніс» їхнім забруднюючим бізнесам непоправної шкоди. Бо ніколи більше вони не зможуть безкарно забруднювати, навіть не думаючи про модернізацію», - розповів міністр.

Семерак вважає ці закони ( про ОВД і СЕО ) «вудкою» для громадського суспільства. Бо процедура оцінки впливу на довкілля, яку мусять пройти всі підприємства-забруднювачі, унеможливлює отримання дозволів на викиди без реальної екологічної модернізації.

«Є прекрасний приклад спільної роботи Міністерства та організації Save Dnipro, коли Дніпровська ТЕС встановила очищувальне обладнання за майже 100 млн грн. Я особисто тримав цю процедуру ОВД на контролі, були тривалі в кілька раундів переговори між громадськістю та ДТЕК, де фахівці міністерства виступили модераторами», - повідомив міністр.

Він додав, що нині будь-який громадянин може он-лайн слідкувати за процедурою ОВД будь-якого підприємства. «Так знищується корупція, і проводяться екологічні реформи, на моє переконання», - підкреслив Семерак.

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