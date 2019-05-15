Сенцов поправився до 90 кг і почувається відмінно, – адвокат



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Олег Сенцов перебуває в російській в'язниці з 2014 року

За словами Дмитра Дінзе, психологічний стан засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова залишається задовільним, тому що він займається творчістю

Засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов поправився до 90 кг і почувається добре. Про це в коментарі «Крим.Реалії» повідомив адвокат Дмитро Дінзе у коментарі «Крим.Реалії».

«Що стосується фізичного стану (Сенцова), то вже зараз не доводиться турбуватися. Зараз він поправився до 90 кілограмів і відчуває себе відмінно. Єдине – у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація пройшла успішно. Але ви майте на увазі, що це індивідуальна особливість організму. В Олега організм зміг відновитися, в інших він може цього не зробити. Тому йому пощастило», – зазначив Дінзе.

За його словами, психологічно Сенцов у чудовому стані тому, що «постійно займається чимось творчим».

Нагадаємо, 11 квітня 2019 року друг політв'язня, актор Євген Черніков повідомив, що Сенцов набрав вагу після голодування, проте має проблеми із серцем.

Раніше сестра політв’язня Наталія Каплан повідомила, що Сенцов надіслав їй листа. За її словами, Сенцов продовжує активно працювати попри умови в колонії.

Як повідомлялося, російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

10 травня 5 років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова.

Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.