«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Луганці заслужено перемогли вдома
фото: УПЛ

Підопічні Віктора Скрипника оформили домашню перемогу

У рамках 25-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги луганська «Зоря» переграла «Верес» із Рівного (2:0). Про це повідомляє «Главком».

У дебюті поєдинку жодна з команд не відсиджувалася в обороні. Тим не менше, на моменти довелося зачекати. І фактично першу нагоду забити реалізували луганці – на 18-й хвилині Слесар спиною до воріт пробив через себе в дальній кут із лінії штрафного.

Згодом суперники обмінялися моментами. На удар головою Фабрісіо в руки Сапутіну «Зоря» відповіла пострілом того же Слесаря вище воріт після перехоплення. А перед перервою Жуніньйо дивом не влучив у ворота в контратаці господарів.

На початку другої половини Фабрісіо змарнував ще один момент. Цього разу він пробив над воротами після сольного проходу Ндукве. Команда Віктора Скрипника у відповідь відправивла м'яч у сітку воріт «Вереса», та гол Будківського скасували через офсайд.

«Зоря» продовжила шукати свої шанси закріпити власну перевагу. Зокрема, Гороху довелося реагувати на удар Джордана після кутового. А подвоїв рахунок Вантух. Він отримав м'яч метрів за 35 до воріт рівнян і наважився пробити з дистанції, що у вітряну погоду стало вироком для кіпера «Вереса».

Ледь не влаштував розгром гостям Кушніренко. Та м'яч після його спроби полетів повз стійку. Рівняни намагалися розмочити рахунок. Однак, Ндукве не зумів переграти Сапутіна, а згодом Бойку забракло влучності. Тож цифри на табло не змінилися.

Із перемогою «Зоря» закріпилася на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Скрипника мають в активі 35 очок. «Верес» іде відразу за луганцями, але вже відстав на шість пунктів.

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі. У першому таймі рахунок відкрив Рохас. А в доданий арбітром час нічию для гостей вирвав Кампуш.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» з Києва та повернулося у трійку Прем'єр-ліги. Дубль у складі команди Руслана Ротаня оформив центрбек Сарапій. Крапку в поєдинку поставив вінгер Гуцуляк.

Читайте також

Харків'яни не скористалися чисельною перевагою
«Металіст 1925» сенсаційно програв «Чернігову» півфінал Кубка України
22 квiтня, 22:24
«Шахтар» мінімально переміг «Зорю» в матчі 21-го туру УПЛ
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
23 квiтня, 17:46
Ковалівці змогли дотиснути останню команду першості
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
24 квiтня, 17:29
Львівські юніори застосували в дербі кулаки
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Із конкурентністю в дербі міста Лева не склалося
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
ЛНЗ не втримав переможний рахунок у матчі з «Металістом 1925»
ЛНЗ втретє поспіль не зміг перемогти в Прем'єр-лізі, зігравши внічию з «Металістом 1925»
Вчора, 17:52
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» в матчі 25-го туру УПЛ
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі
Вчора, 20:15
«Полісся» перемогло «Оболонь» і повернулось на третє місце в УПЛ
«Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» і повернуло собі третє місце в Прем'єр-лізі
Вчора, 20:52
Суперники не змогли виявити сильнішого
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
