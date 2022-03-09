Сервіс кур’єрської доставки Glovo відновлює роботу в Україні

Сервіс сьогодні доступний в 19 українських містах:

Сервіс кур’єрської доставки Glovo частково відновив роботу в Києві та починає працювати в інших містах України. Як повідомили у пресслужбі компанії, наразі доставка працюватиме з 10:00 до 18:00.

«У разі повітряної тривоги додаток автоматично припиняє роботу та відновлює її одразу після закінчення. Під час тривоги всі замовлення скасовуються», – уточнили в компанії.

Мешканці столиці можуть замовити їжу з ресторанів та необхідні товари в категоріях «Супермаркети», «Їжа», «Магазини», Glovo Express. Також для киян у додатку Glovo почала діяти категорія «Здоров’я» з контактними телефонами лікарів різного профілю для безкоштовних консультацій.

В компанії зазначили, що окрім Києва, сервіс сьогодні доступний в 19 українських містах: Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Тернополі, Луцьку, Чорноморську, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Черкасах, Кам’янці-Подільському та Умані.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».

Нагадаємо, кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом.