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    Сервіс кур’єрської доставки Glovo відновлює роботу в Україні

    Сервіс кур’єрської доставки Glovo відновлює роботу в Україні
    фото з відкритих джерел

    Сервіс сьогодні доступний в 19 українських містах:

    Сервіс кур’єрської доставки Glovo частково відновив роботу в Києві та починає працювати в інших містах України. Як повідомили у пресслужбі компанії, наразі доставка працюватиме з 10:00 до 18:00.

    «У разі повітряної тривоги додаток автоматично припиняє роботу та відновлює її одразу після закінчення. Під час тривоги всі замовлення скасовуються», – уточнили в компанії.

    Мешканці столиці можуть замовити їжу з ресторанів та необхідні товари в категоріях «Супермаркети», «Їжа», «Магазини», Glovo Express. Також для киян у додатку Glovo почала діяти категорія «Здоров’я» з контактними телефонами лікарів різного профілю для безкоштовних консультацій.

    В компанії зазначили, що окрім Києва, сервіс сьогодні доступний в 19 українських містах: Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Тернополі, Луцьку, Чорноморську, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Черкасах, Кам’янці-Подільському та Умані.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».

    Нагадаємо, кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом.

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    Теги: війна їжа Україна ліки час
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    Сервіс кур’єрської доставки Glovo відновлює роботу в Україні