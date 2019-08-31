Сестра Сенцова розповіла про перспективи його обміну



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Сестра Олега Сенцова зазначила, що їй відомо про те, що її брат перебуває у Москві

Олег Сенцов морально залишився таким же – він не зламався. Він дуже багато працює у в’язниці, пише сценарії і чергову книгу.

Про це в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу «Народ проти» на телеканалі ZIK під час включення повідомила сестра українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан.

Сестра Олега Сенцова зазначила, що їй відомо про те, що її брат перебуває у Москві, проте якоїсь конкретної інформації щодо обміну у неї немає. Вона додала, що перебуває на зв’язку із адвокатом, проте йому теж наразі нічого не відомо. Наталія Каплан додала, що із Офісу Президента із нею теж не зв’язувалися.

Сестра Олега Сенцова розповіла, що їй відомо про стан брата: «Олег дуже багато працює у в’язниці, пише сценарії, пише книгу чергову. Стан його здоров’я нормалізувався після голодування. Це все, що мені відомо».

Відповідаючи на запитання ведучої Наташі Влащенко, який моральний стан Олега Сенцова, Наталія Каплан відповіла: «Морально це все той же Олег, він не зламався. Він тримається молодцем. Абсолютно не зламаний».

Уночі 30 серпня співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова повідомила, що між Україною та Росією відбувся обмін полонених і політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб та військовополонені моряки повертаються в Україну. Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Водночас жодного офіційного підтвердження про завершення обміну від української та російської влади, адвокатів та родичів ув’язнених досі не було.

В Офісі президента та СБУ вже назвали фейком інформацію про завершення обміну й заявили, що процес триває.

Крім того, захисник Микола Полозов пояснив, чому адвокати не коментують обмін ув’язненими.

Натомість адвокат кількох ув'язнених в Україні росіян Валентин Рибін зазначив, що літаки з українськими військовополоненими та політв'язнями, яких готують до обміну, ще не вилетіли з Росії, як і літак з росіянами, ув'язненими в Україні.

Також за однією із версій, Росія затягує обмін ув'язненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну.