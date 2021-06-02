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    Щедра на опади й жадібна на тепло. Кліматологи підбили підсумки весни в Києві

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    За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд - Щедра на опади й жадібна на тепло. Кліматологи підбили підсумки весни в Києві
    За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Весна в Києві виявилась холоднішою за кліматичну норму

    Середня температура повітря в Києві за весняний сезон склала +8,4 градусів, що на 1 градус нижче середньобагаторічних значень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення – 2°С.

    За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря +14,1 градусів 1 квітня.

    Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,5°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до +25,1 °С.

    Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.

    Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +14,4°С, що на 1,4°С нижче за кліматичну норму.

    Найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +3,4°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +25,1°С.

    Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми.

    Нагадаємо, погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Очікується поривчастий вітер.

    За прогнозом синоптиків, у Києві 2 червня вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

    Найближче потепління синоптик Наталка Діденко анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Київ весна
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    Щедра на опади й жадібна на тепло. Кліматологи підбили підсумки весни в Києві