В Україні буде вітряна та дощова погода: прогноз на 3 червня

В Україні буде вітряна та дощова погода

Сьогодні у деяких областях очікуються грози

У четвер, 3 червня, в Україні буде прохолодна та дощова погода. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у південній частині, східних та більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні дощі, окремі грози.

Вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях значні дощі, температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, температура вночі 7-12°, вдень 16-21°, у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в країні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня

У Києві 3 червня буде без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Найближче потепління синоптик Наталка Діденко анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.