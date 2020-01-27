«Заступник генпрокурора» вимагав вчинення злочинів від високопосадовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомі неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника генпрокурора

Від імені Офісу генерального прокурора шахраї вимагали вчинення незаконних дій від високопосадовців.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram-каналі.

Зазначається, що невідомі неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника генерального прокурора.

«Невідомі особи від імені керівництва Офісу генерального прокурора за допомогою дзвінків чи повідомлень у інтернет-месенджерах вимагали від високопосадовців, в тому числі від ряду народних депутатів, вчинення незаконних дій», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що комунікація Офісу та його представників з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб.

Нагадаємо, шахраї вигадали новий спосіб обдурити українців. Розкрито схему.