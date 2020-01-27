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    «Заступник генпрокурора» вимагав вчинення злочинів від високопосадовців

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    «Заступник генпрокурора» вимагав вчинення злочинів від високопосадовців

    Невідомі неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника генпрокурора

    Від імені Офісу генерального прокурора шахраї вимагали вчинення незаконних дій від високопосадовців.

    Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram-каналі.

    Зазначається, що невідомі неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника генерального прокурора.

    «Невідомі особи від імені керівництва Офісу генерального прокурора за допомогою дзвінків чи повідомлень у інтернет-месенджерах вимагали від високопосадовців, в тому числі від ряду народних депутатів, вчинення незаконних дій», - йдеться у повідомленні.

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    У відомстві зазначили, що комунікація Офісу та його представників з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб.

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