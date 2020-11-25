Гроші за ізоляцію. Понад 50 тисяч українців отримали компенсацію за сидіння вдома

Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за час самоізоляції заробіток

Фонд соціального страхування оплатив більш ніж 300 тисяч днів ізоляції від коронавірусної хвороби на суму понад 60 млн гривень

Понад 50 тисяч українців пройшли оплачувану за кошти Фонду соціального страхування (ФСС) самоізоляцію від коронавірусу. Про це 25 листопада повідомила пресслужба організації.

Зазначається, що серед людей, які перебували на ізоляції, майже 10 тисяч медиків.

«На сьогодні ФСС прийняв на оплату більш ніж 300 тисяч днів ізоляції від коронавірусної хвороби на суму понад 60 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за час самоізоляції заробіток, починаючи з шостого дня ізоляції (перші п'ять днів фінансує роботодавець).

Підставою для нарахування такої допомоги є виданий в установленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від Covid-19-11». Щоб відкрити лікарняний лист, необхідно в телефонному режимі звернутися до свого сімейного лікаря.

Для отримання від Фонду допомоги отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від Covid-19-11» необхідно передати своєму роботодавцю, який оформляє заяву-розрахунок і передає її до Фонду фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це дистанційно.

Зазначається, що допомога з ізоляції від Covid-19 надається Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції.

До слова, президент Зеленський пропонує виплатити ФОПам по 8 тис. грн компенсації. Президент анонсував допомогу підприємцям в умовах карантинних обмежень.

Слід також зазначити, що Covid-19 спричинив спалах психічних розладів у світі.

До слова, глава українського уряду Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Також зазначимо, що МОЗ вводить новий спосіб виклику «швидкої» для хворих на Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

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