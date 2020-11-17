Вакцина Moderna від Covid-19 буде дорожче Pfizer, - ЗМІ

Курс лікування вакциною Moderna, що включає дві дози ліків, буде коштувати від 42 до 50 євро

Вакцина від коронавіруса американської компанії Moderna буде коштувати дорожче, ніж зразок розробки Pfizer. При цьому вона менш вимоглива до умов транспортування і зберігання.

Про це повідомляє The Guardian.

Наголошується, що курс лікування вакциною Moderna, що включає дві дози ліків, буде коштувати від 42 до 50 євро, тоді як курс лікування вакциною Pfizer (дві дози) - близько 33 євро, а кандидатом від Оксфордського університету і AstraZeneca - близько 7 євро.

Але у препарату Moderna є перевага в перевезенні. Американська вакцина може зберігатися до півроку при температурі -20, а також до місяця при знаходженні в холодильнику з температурою від +2 до +8, тоді як зразку Pfizer потрібна температура зберігання -70-80 градусів.

У Moderna прогнозують, що до кінця наступного року вони випустять і продадуть близько мільярда доз вакцини.

З компанією вже уклали угоди США, Великобританія, Японія, Канада, Швейцарія, Швеція та Ізраїль. Євросоюз веде перемовини про закупівлю від 80 до 160 мільйонів доз. При цьому, до кінця поточного року дози можуть отримати тільки Штати. Компанія планує відправити по країні 20 мільйонів доз.

Нагадаємо, потенційна вакцина від Covid-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

За даними ЗМІ, недоліком вакцини є необхідність її зберігання при дуже низькій температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.