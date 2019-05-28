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    Суспільство

    Рада може провалити відставку Гройсмана - депутат

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    Народні депутати наразі перебувають на засіданнях ПАРЄ або ж зайняті проведенням виборчої кампанії, - наредп - Рада може провалити відставку Гройсмана - депутат
    Народні депутати наразі перебувають на засіданнях ПАРЄ або ж зайняті проведенням виборчої кампанії, - наредп

    Більшість фракцій ще не зробили жодної заяви, чи будуть вони голосувати за відставку Кабміна

    Голосування за відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та складу Кабінету міністрів України у четвер, 30 травня, може не відбутись через відсутність народних депутатів у сесійній залі. Про це заявив представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна.

    Парламентар підкреслив, що багато нардепів уже працюють у виборчих округах.

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    «Більшість фракцій ще не зробили жодної заяви, чи будуть вони голосувати за відставку Кабміна. Гройсман написав заяву про відставку, але наразі я не бачу сьогодні фізично 226 депутатів. Чи буде у четвер 226 людей? Я навіть не можу уявити собі», - заявив Денисенко.

    Заступник голови комітету з питань правової політики Леонід Ємець також висловив побоювання, що голосів за відставку Кабміну може не вистачити через відсутність депутатів у залі.

    «Я ще ні від кого не чув, щоб хтось був проти. Якщо народні депутати будуть у залі в четвер, проголосують», - заявив Ємець.

    За його словами, народні депутати наразі перебувають на засіданнях ПАРЄ або ж зайняті проведенням виборчої кампанії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України не буде проводити засідання на цьому тижні. Це пов'язано з можливим голосуванням за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на пленарному засіданні Ради 30 травня. Таким чином, подальші плани залежатимуть від подій у парламенті в четвер.

    Як повідомлялося раніше, Рада розгляне на цьому пленарному тижні питання відставки Кабінету міністрів з огляду на розпуск парламенту й позачергові вибори.

    Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку.

    Відзначимо, відразу після інавгурації президента Володимира Зеленського, під час якої він попросив Кабмін піти у відставку, голова уряду заявив, що має намір йти. Крім того, він додав, що Зеленський повинен запропонувати кандидатуру нового прем'єра і уряду, з яким зможе працювати.

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