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    Ще один літак Superjet 100 екстрено повернувся в «Шереметьєво»

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    Ще один літак Superjet 100 екстрено повернувся в «Шереметьєво»

    На 23 хвилині польоту літак з невідомих причин розвернувся і полетів назад в московський аеропорт

    Літак SSJ 100, який летів з Шереметьєво в Самару, був змушений повернутися в аеропорт.

    Про це свідчать дані сайту Flightradar.

    Рейс виконувався на літаку Sukhoi Superjet 100. 

    За наявними даними, літак піднявся в небо близько 02:00. У Володимирській області на 23 хвилині польоту літак з невідомих причин розвернувся і полетів назад в московський аеропорт Шереметьєво.

    SSJ-100 повинен був прибути в Самару в 04:30 за місцевим часом. Очікуваний час прильоту відклали на півтори години.

    В даний час причини повернення рейсу SSJ 100 поки невідомі.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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