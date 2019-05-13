Ще один літак Superjet 100 екстрено повернувся в «Шереметьєво»



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На 23 хвилині польоту літак з невідомих причин розвернувся і полетів назад в московський аеропорт

Літак SSJ 100, який летів з Шереметьєво в Самару, був змушений повернутися в аеропорт.

Про це свідчать дані сайту Flightradar.

Рейс виконувався на літаку Sukhoi Superjet 100.

За наявними даними, літак піднявся в небо близько 02:00. У Володимирській області на 23 хвилині польоту літак з невідомих причин розвернувся і полетів назад в московський аеропорт Шереметьєво.

SSJ-100 повинен був прибути в Самару в 04:30 за місцевим часом. Очікуваний час прильоту відклали на півтори години.

В даний час причини повернення рейсу SSJ 100 поки невідомі.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.