В окупованому Криму вийшов на свободу кримськотатарський активіст



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Фото: Радіо Свобода Активіст Марлен Мустафаєв вийшов на свободу після 12 діб адмінарешту, 16 вересня 2018 року

Мустафаєва зустрічали близько 20 кримських татар

У Сімферополі активіст «Кримської солідарності» Марлен Мустафаєв вийшов на свободу після 12 діб адмінарешту, передає «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, Мустафаєва зустрічали близько 20 кримських татар. Активіст подякував присутнім і сказав, що почувається добре. За словами чоловіка, він напевне не знає, за який саме допис у соцмережі його засудили (ймовірно, репост відео 2014 року – ред.).

«Такого роду тиск на стрімерів, людей, які займаються інформуванням, відбуватиметься і надалі. Але нехай хлопці не бояться, роблять свою роботу і пам’ятають про відповідальність перед народом», – сказав Мустафаєв.

4 вересня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, у якого вранці російські силовики провели обшук. За версією слідства, Мустафаєв у серпні 2014 року опублікував на своїй сторінці у Facebook допис із символікою організації «Хізб ут-Тахрір», яку визнали незаконною в Росії та анексованому нею Криму. Проти нього порушили справу за статтею про розпалювання ненависті й ворожнечі в Інтернеті.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки в незалежних журналістів, громадських діячів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і в анексованому нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».