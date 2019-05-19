Що робити, якщо солдат почесної варти втрачає свідомість? Експерт з протоколу дав пораду Зеленському



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Скріншот з відео YouTube

«Президенту варто зупинитися і допомогти», - радить новому президенту протоколіст

На інавгурації президент має поводитись як батько всіх українців. Таку пораду новообраному президенту Володимиру Зеленському в інтерв’ю «Главкому» дав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний.

«Президент під час непередбачуваної ситуації має вчинити як звичайна вихована людина. Пам‘ятаєте, як прямо біля п’ятого президента втратив свідомість солдат почесної варти, коли Порошенко заходив червоною доріжкою до Верховної Ради? На його б місці варто було б зупинитися і спробувати допомогти солдату», - нагадав події інавгурації Порошенка 2014 року Ладний.

«Адже президент має поводитися як батько всіх українці. А загалом, якщо під час самої церемонії щось впаде – це не трагедія і не треба шукати в цьому якогось символізму», - наголосив протоколіст.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах