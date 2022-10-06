Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй

«Нам потрібен ефективний глобальний механізм безпеки»

Петро Порошенко під час дискусії на Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі наголосив: Росія зруйнувала повоєнний механізм світової безпеки, Рада Безпеки ООН зараз нездатна стримувати агресора.

«Росія зруйнувала механізм, заснований на Раді Безпеки ООН. І війна в Україні – лише доказ того, що цього вже немає. Нам не потрібна така Рада Безпеки ООН, забудьте про це. Ми повинні об’єднатися, щоб змінити ООН. Можливо, вивчити досвід Ліги Націй 1939 року, коли Радянський Союз був виключений після агресії проти Фінляндії. Але нам потрібен ефективний глобальний механізм безпеки», – наголошує Порошенко.

«Щодо воєнних злочинів в Україні, Міжнародний суд також є структурою Об’єднаних націй, і я знаю, що це означає. Тому що ми створювали суд проти росіян, які вчинили теракт проти MH17. Отже, нам потрібно реформувати ООН, нам потрібно створити нові правила для Ради Безпеки, і нам потрібно вивести Росію з ООН», – вважає п’ятий президент.

«Наша перемога безальтернативна, ми повинні перемогти – ми і весь світ повинні виграти у одного божевільного маніяка Путіна. Він неадекватний. Ось чому нам потрібна підтримка всього світу, нам потрібна єдність і солідарність. Солідарність з Україною та єдність між нами всіма для депутінізації світу в найкоротші терміни», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу Sky News Петро Порошенко заявив, що рішення про «часткову мобілізацію» в Росії свідчить про глибоку кризу, яку переживає Путін через поразки в Україні. Порошенко наголосив: західні держави мають перейти до швидких рішень, зокрема виключити Росію з Радбезу ООН, дати Україні ще більше сучасної зброї і прискорити членство у ЄС та НАТО.