Головна Новини
search button user button menu button

Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Порошенко в Бірмінгемі: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля
фото: Європейська солідарність

«Нам потрібен ефективний глобальний механізм безпеки»

Петро Порошенко під час дискусії на Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі наголосив: Росія зруйнувала повоєнний механізм світової безпеки, Рада Безпеки ООН зараз нездатна стримувати агресора.

«Росія зруйнувала механізм, заснований на Раді Безпеки ООН. І війна в Україні – лише доказ того, що цього вже немає. Нам не потрібна така Рада Безпеки ООН, забудьте про це. Ми повинні об’єднатися, щоб змінити ООН. Можливо, вивчити досвід Ліги Націй 1939 року, коли Радянський Союз був виключений після агресії проти Фінляндії. Але нам потрібен ефективний глобальний механізм безпеки», – наголошує Порошенко.

«Щодо воєнних злочинів в Україні, Міжнародний суд також є структурою Об’єднаних націй, і я знаю, що це означає. Тому що ми створювали суд проти росіян, які вчинили теракт проти MH17. Отже, нам потрібно реформувати ООН, нам потрібно створити нові правила для Ради Безпеки, і нам потрібно вивести Росію з ООН», – вважає п’ятий президент.

«Наша перемога безальтернативна, ми повинні перемогти – ми і весь світ повинні виграти у одного божевільного маніяка Путіна. Він неадекватний. Ось чому нам потрібна підтримка всього світу, нам потрібна єдність і солідарність. Солідарність з Україною та єдність між нами всіма для депутінізації світу в найкоротші терміни», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу Sky News Петро Порошенко заявив, що рішення про «часткову мобілізацію» в Росії свідчить про глибоку кризу, яку переживає Путін через поразки в Україні. Порошенко наголосив: західні держави мають перейти до швидких рішень, зокрема виключити Росію з Радбезу ООН, дати Україні ще більше сучасної зброї і прискорити членство у ЄС та НАТО.

Теги: Петро Порошенко росія ООН Радбез ООН

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П’ятий президент закликав світ дати Україні більше зброї
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50
Під час теракту в Оленівці загинуло 53 українських військовополонених
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Якісь значні дії з боку Радбезу малоймовірні
США несподівано скликають Радбез ООН
4 жовтня, 21:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
103K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
63K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
32K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
27K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
24K
Ілон Маск виступив із новою скандальною заявою про Україну

Новини

Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Сьогодні, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Сьогодні, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту