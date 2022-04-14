Що трапилось із крейсером «Москва». Кремль почав «підчищати» свої заяви

Так що ж вибухнуло на ракетному крейсері «Москва» і скільки членів екіпажу вдалося урятувати? Російські пропагандисти змінюють інформацію

Державне пропагандистське агентство почало вносити правки у повідомлення про інцидент з ракетним крейсером у Чорному морі

Російська інформагенція ТАСС кілька разів змінила повідомлення про ситуацію на ракетному крейсері «Москва» на своєму Telegran-каналі. Зміни вдалося помітити і зафіксувати журналісту Олегу Кашину.

Спочатку у повідомленні ТАСС йшлося про те, що на «Москві» здетонував боєзапас, а екіпаж був повністю евакуйований з борту крейсера.

Спочатку ТАСС повідомило про врятування усього екіпажу крейсера...

Але вже менш ніж за півгодини у повідомлення державного інформагентства були внесені дві правки. Слово «боєзапас» було замінене на «боєприпаси», що, імовірно, мало означати менші масштаби інциденту. А у частині про евакуацію екіпажу редактори прибрали слово «повністю».

...але згодом слово «повністю» із частини про евакуацію екіпажу зникло

Така зміна інформаційного повідомлення може свідчити про те, що насправді пошкодження на ракетному крейсері «Москва» були більшими, ніж спочатку зазначила російська сторона, а врятувати вдалося далеко не увесь екіпаж корабля.

До цього моменту у повідомлення ТАСС була внесена ще одна правка – замість слова «боєприпаси» було повернуте початкове «боєзапас».

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.