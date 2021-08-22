Щонайменше 20 людей загинули в аеропорту Кабула – представник НАТО

Люди створюють тисняву в аеропорту, аби не потрапити під правління бойовиків

За останній тиждень в аеропорту щодня зростає натовп, що перешкоджає безпечній евакуації бажаючих залишити Афганістан

Щонайменше 20 людей загинули за тиждень в аеропорту Кабула та його околицях під час евакуації після того, як таліби захопили столицю Афганістану, заявив у представник НАТО. Про це інформує Reuters.

«Криза за межами аеропорту Кабула є жалюгідною. Ми зосереджені на тому, щоб якнайшвидше евакуювати всіх іноземців», – повідомив чиновник, який побажав анонімності.

Зростаючий натовп перешкоджає рятувальним операціям, коли Сполучені Штати та інші країни намагаються евакуювати тисячі своїх дипломатів і цивільних осіб, а також численних афганців.

«Наші сили утримують сувору дистанцію від зовнішніх районів аеропорту Кабула, щоб запобігти будь -яким зіткненням з талібами», – додав чиновник НАТО.

Швидка експансія «Талібану» викликала страх перед репресіями та повернення до жорсткої версії ісламського законодавства, яке застосовувала сунітська мусульманська група, перебуваючи при владі два десятиліття тому.

Нагадаємо, держдепартамент США оголосив, що аеропорт Кабулу буде закритий на 48 годин для евакуації тих, хто вже перебуває на його території. Після цього рейси відновляться.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тим часом у США вважають, що лідер терористичного руху Талібан Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Як повідомлялося, США назвали ймовірного майбутнього лідера Афганістану.