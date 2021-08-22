США закриють аеропорт Кабулу на 48 годин

Держдепартамент США оголосив, що аеропорт Кабулу закриють для евакуації людей

Держдепартамент США оголосив, що аеропорт Кабулу буде закритий на 48 годин для евакуації тих, хто вже перебуває на його території. Після цього рейси відновляться, повідомляє Khaama Press.

За інформацією агентства, тисячі чоловіків, жінок і дітей зараз перебувають поруч з аеропортом в надії покинути Афганістан. США та інші країни рекомендували своїм громадянам не приїжджати туди, оскільки потрапити на його територію практично неможливо через велике скупчення людей.

При цьому бойовики Талібану заявили, що в найближчі години мають намір налагодити ситуацію в аеропорту і відкрити дорогу, щоб полегшити виїзд з повітряної гавані.

5 серпня таліби оголосили, що Афганістан повністю знаходиться під їх контролем. Це сталося після захоплення Кабулу. Бойовикам вдалося підкорити більшу частину країни і всі великі міста за кілька тижнів. У той же день президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан. Керівництво державою перейшло до тимчасової ради, яка повинна буде передати владу Талібану.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тим часом у США вважають, що лідер терористичного руху Талібан Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Як повідомлялося, США назвали ймовірного майбутнього лідера Афганістану.