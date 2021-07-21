Дикі свині інтенсивно впливають на глобальне потепління – вчені

І їхня дія сильніша за мільйон машин

Міжнародна група дослідників підрахувала, яким чином дикі свині впливають на глобальне потепління в усьому світі.

За їхніми підрахунками, тварини вивільняють вуглець, який потрапив в ґрунт, що призводить до викидів 4,9 мільйона метричних тонн вуглекислого газу щорічно, повідомляє Phys.org.

Це еквівалентно викидам 1,1 мільйона машин.

«Дикі свині схожі на трактори, які борознять поля, перевертаючи землю в пошуках їжі. Коли покрив ґрунту порушується через оранку людьми або, в даному випадку, викорчовування дикими тваринами, вуглець вивільняється і викидається в атмосферу. Оскільки ґрунт містить приблизно втричі більше вуглецю, ніж атмосфера, навіть невелика частина вуглецю, що вивільняється з ґрунту, може прискорити зміни клімату», – заявив провідний автор дослідження Крістофер О'Брайан.

Учені також змогли визначити, яких збитків свині завдають клімату планети на всіх п'яти континентах.

Моделі вчених показали, що дикі свині розорюють території від 36 до 124 тисяч квадратних кілометрів в середовищі, де не є місцевими.

За словами дослідників, це не тільки порушує цілісність ґрунту і вивільняє вуглець, а й є загрозою для біорізноманіття та стабільності навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що метеорологи зафіксували на території аргентинської антарктичної наукової станції Esperanza рекордно високу температуру, яка сягнула +18,3 градуса за Цельсієм.

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