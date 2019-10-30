Вчися вбивати, синку! Російська пропаганда дісталася вже і до школярів

Пропаганда - це одне, а справжню зброя - вже зовсім інша пісня

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Когда я учился в младшей школе, а это были 60-е годы, то обстановка в стране была неспокойная. Вначале, помню, нам угрожала Америка, потом была китайская угроза от Мао Дзедуна. Потом появился такой Энвер Ходжа из Албании, мы слушали «Радио Тираны», где на плохом русском языке говорилось, что если всякие собаки (так и говорилось) нападут, то великая Албания всех победит. Одновременно нам угрожала Югославия и строптивый Тито. Потом был конфликт вокруг острова Даманский с китайцами и я точно знал, что Китай — враг. Далее, к концу 60-х, появилась израильская военщина и сионисты — они тоже были врагами. Но это всё были основные враги, а там еще были всякие вспомогательные, но я уже их не помню.

Когда я стал студентом — это в середине 70-х, то, в 8 утра, был предмет «Гражданская оборона» — он был в 8 утра видимо для того, чтобы этот предмет как-то особо ненавидеть. Сонные мы сидели в полутёмном классе, а у доски стоял преподаватель — бывший отставник, который показывал нам плакат. На нём вдали был виден ядерный гриб, а на переднем плане была небольшая канавка посередине какого-то поля, в которой, с улыбкой, уютно лежал молодой человек — видимо, эта канавка защищала его от атомной бомбы.

Я все это вспомнил потому, что даже при Советском Союзе угроза войны подавалась как некая условность, больше пропагандистская, для того, чтобы было понятно кого ненавидеть сегодня, а кого завтра. Но никто и никогда не давал нам в руки какое-то оружие пострелять или даже потрогать. Пропаганда — это одно, а настоящее оружие — совсем иная песня.

Сейчас же — другое дело: Минпросвещение разослало методички к 100-летию Калашникова. На специальном уроке школьникам предлагается разобрать-собрать АК-47 и АК-74 и сравнить это оружие с американским М-16. В методичке поясняется, что всё это для того, чтобы «осмыслить масштаб личности Калашникова и помочь формированию российской идентичности».

Вы наверное помните старинный анекдот, что русские, что бы не сделали, у них получается автомат Калашникова — так злобные враги шутили про российскую идентичность. Что ж, сейчас Минпросвещение подтверждает, что автомат и есть российской идентичностью и главной скрепой. Особо патриотично указание министерства учителям, которые должны напоминать ученикам, что из «калаша» ежегодно погибает четверть миллиона человек.

— Мама, ты знаешь, что я сегодня быстрее всех разобрал и собрал автомат, из которого каждый год убивают 250 тысяч человек.

— Умничка, сынок. Вот подрастёшь, поедешь в Сирию или на Украину и убьёшь там много-много людей.

— Я буду героем, мама?

— Да, сынок!

— А почему, если я убиваю, то буду героем?

— Потому что у нас такая шизанутая страна, сынок. Ладно, не отвлекайся, ешь манную кашу. Убить, ради Путина, ты всегда успеешь.

Джерело: Эхо Москвы

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