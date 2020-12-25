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    Школярки у Рівному влаштували перекур посеред уроку (відео)

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    <p>Школяркам було нудно на уроці і вони вирішили покурити</p> - Школярки у Рівному влаштували перекур посеред уроку (відео)

    Школяркам було нудно на уроці і вони вирішили покурити

    Скріншот

    Поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравінського в Парижі, дівчата робили затяжки

    У Рівному дві учениці однієї з середніх шкіл курили під час уроку. Відповідне відео з'явилося на YouTube у п'ятницю, 25 грудня.

    Під час ролика видно, як дві дівчинки-підлітка лежать на парті і час від часу пускають клуби диму. 

    «У Рівному дві старшокласниці однієї з середніх шкіл курили IQOS прямо під час уроку з мистецтва. Вони робили затяжки, поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравінського в Парижі», - йдеться в описі до відео.

    «Не думай такою бути», - говорить голос за кадром.

    Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада 309 голосами ввела заборону на продаж електронних сигарет дітям до 18 років. Також заборонено продавати неповнолітнім тютюновмісні вироби для електричного нагрівання. При цьому вводиться перехідний період у застосуванні закону в 18 місяців.

     

    Теги: тютюнові вироби навчання Рівне IQOS школярі
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