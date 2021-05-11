В Україні за добу зафіксовано 2 208 випадків Covid-19

За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 2 124 535 осіб

Найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій і Харківській областях

В Україні минулої доби зафіксовано 2 208 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Fасеbook.

«2208 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники», – написав міністр.

За його даними, минулої доби госпіталізували 1084 інфікованих, одужало 8617 осіб. Летальних випадків зареєстровано 119. За добу здійснено 21 974 тестування (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3467, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 5158).

Міністр поінформував, що найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.

2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні.

865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Тим часом, захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшли на плато на «неприйнятно високому рівні». Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.