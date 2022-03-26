Подоляк пояснив, як низько впала Росія

Образ воєнної сили РФ зазнав краху, зазначив Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вся велика культурна традиція Росії нині має лицемірне звучання. Про це Подоляк розповів в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine.

«По-перше, Росії вдалося створити собі образ монстра, котрого треба боятися. Але образ воєнної сили РФ зазнав краху. По-друге, падіння репутації як відповідального члена міжнародної спільноти. Ця репутація також зруйнована. По-третє, падіння як члена економічної спільноти. Світ хоче розірвати економічну та фінансову систему співпраці з Росією. Четверте – РФ падає в очах власної еліти. П’яте і найважливіше: падіння морального авторитету», – заявив Подоляк.

Він зазначив, що Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання.

«Це буде для РФ дуже глибинне падіння. При цьому культура була не тільки імперською. Вона говорила і про людину, про людські страждання. Але на сьогодні це скінчилось. Адже що це за культура, котра формує націю, яка нападає на сусіда, бомбить міста та вбиває дітей?» – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

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