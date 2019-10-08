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    Сховався в Америці? У партії «Голос» пояснили, чому Вакарчук не прийшов на акцію «Ні капітуляції!»

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    Лідер партії &laquo;Голос&raquo; Святослав Вакарчук - Сховався в Америці? У партії «Голос» пояснили, чому Вакарчук не прийшов на акцію «Ні капітуляції!»
    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

    За словами заступника голови партії, Вакарчук не прийшов на протест, оскільки перебуває у офіційному відрядженні, погодженому керівництвом парламенту

    Лідер партії «Голос» не прийшов у неділю на акцію «Ні капітуляції!», оскільки перебуває у офіційному відрядженні, погодженому керівництвом парламенту. Про це у коментарі «Главкому» розказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

    «Святослав перебуває у офіційному відрядженні, погодженому керівництвом парламенту. Наскільки мені відомо, то він (Святослав Вакарчук) планував бути в США принаймні частину відрядження», - уточнив Юрчишин.

    Представник партії наголосив, що у той же час представники «Голосу» 6 жовтня брали участь у протестах і виступали зі сцени. «Наші представники були (на акціях) і в Києві, і в Харкові, і в Одесі», - зазначив Юрчишин.

    Представники «Голосу» дали зрозуміти, що не підтримують ні «формулу Путіна», ні «формулу Штайнмаєра».

    «Ми не можемо ховати нашу позицію за якимось формулами. Єдина формула, яку ми готові прийняти, — це «формула України», - йшлося у виступі представників партії.

    За даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».

    Як учасники штабу проти капітуляції, так і організатори «Руху опору капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.

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    МВС США Святослав Вакарчук партії протест партія Голос Ярослав Юрчишин
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