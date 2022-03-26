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    Думки вголос

    Шойгу – новий генерал Павлов?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські генерали постійно ганбляться - Шойгу – новий генерал Павлов?
    Російські генерали постійно ганбляться
    зображення з відкритих джерел

    Повний провал «другої армії світу» в Україні розлютив Путіна

    Був колись такий генерал Павлов. Командувач совєцьких військ у Білорусі у 1941 році.

    На початку німецько-совєцької війни Червона армія зазнала колосального розгрому, а особливо катастрофічним він був саме в Білорусі.

    Сталіну треба було показово покарати винних у розгромі і на роль офірного цапа був обраний генерал Павлов. Його розстріли після дуже швидкого суду.

    Таке враження, що таємниче зникнення шойгу має схожу природу.

    Повний провал «другої армії світу» в Україні розлютив путіна і треба карати винних. Але зараз демонстративно випороти шойгу путін не може – це було би шкідливо для пропаганди, адже було би визнанням військової поразки.

    Тому покарання відбувається у не публічний спосіб.

    За чутками, таке ж покарання вже спіткало керівництво фсб, яке було відповідальне за український напрямок.

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    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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    Теги: росія окупанти ФСБ армія війна путін Сергій Шойгу Україна окупація #stoprussia
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    Шойгу – новий генерал Павлов?