Шойгу – новий генерал Павлов?
Повний провал «другої армії світу» в Україні розлютив Путіна
Був колись такий генерал Павлов. Командувач совєцьких військ у Білорусі у 1941 році.
На початку німецько-совєцької війни Червона армія зазнала колосального розгрому, а особливо катастрофічним він був саме в Білорусі.
Сталіну треба було показово покарати винних у розгромі і на роль офірного цапа був обраний генерал Павлов. Його розстріли після дуже швидкого суду.
Таке враження, що таємниче зникнення шойгу має схожу природу.
Повний провал «другої армії світу» в Україні розлютив путіна і треба карати винних. Але зараз демонстративно випороти шойгу путін не може – це було би шкідливо для пропаганди, адже було би визнанням військової поразки.
Тому покарання відбувається у не публічний спосіб.
За чутками, таке ж покарання вже спіткало керівництво фсб, яке було відповідальне за український напрямок.
Джерело: блог Андрія Іллєнка