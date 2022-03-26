Шойгу – новий генерал Павлов?

Повний провал «другої армії світу» в Україні розлютив Путіна

Був колись такий генерал Павлов. Командувач совєцьких військ у Білорусі у 1941 році.

На початку німецько-совєцької війни Червона армія зазнала колосального розгрому, а особливо катастрофічним він був саме в Білорусі.

Сталіну треба було показово покарати винних у розгромі і на роль офірного цапа був обраний генерал Павлов. Його розстріли після дуже швидкого суду.

Таке враження, що таємниче зникнення шойгу має схожу природу.

Повний провал «другої армії світу» в Україні розлютив путіна і треба карати винних. Але зараз демонстративно випороти шойгу путін не може – це було би шкідливо для пропаганди, адже було би визнанням військової поразки.

Тому покарання відбувається у не публічний спосіб.

За чутками, таке ж покарання вже спіткало керівництво фсб, яке було відповідальне за український напрямок.

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Джерело: блог Андрія Іллєнка

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