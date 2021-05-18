Естонія починає вакцинацію всіх бажаючих від 16 років

Жителі країни можуть вибрати пункт вакцинації на свій вибір

В Естонії починається вакцинація від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 16 років. Сьогодні ввечері відкривається реєстрація на щеплення. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Реєстрація через цифрову реєстратуру стане доступною з 19: 00, а в наступні дні відкриють можливість реєструватися також по телефону.

Жителі країни можуть вибрати пункт вакцинації на свій вибір, не прив'язуючись до місця офіційного проживання. Однак другу дозу препарату вони отримають в тому ж пункті вакцинації, що і першу.

Вакцинація від коронавірусу в Естонії проводиться в масових центрах вакцинації, які більш орієнтовані на молоде населення, а також у сімейних лікарів.

Людям, які вже перехворіли коронавірусом, радять робити щеплення тільки однією дозою і не раніше ніж через півроку після одужання.

Раніше повідомлялося, що Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України. Грецький уряд визначив умови для перетину рубежу.

Тим часом, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня. Про це повідомляє Держагенцію розвитку туризму України.

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.