В Італії затвердили план пом'якшення карантину

З 15 червня в Італії буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля

З 22 травня відновлять свою роботу підприємства на ринках і в торгових центрах, галереях і бізнес-парках

Уряд Італії прийняв рішення почати пом'якшення обмежувальних заходів, які були введені через пандемію. Зокрема, буде скорочено час дії комендантської години. Про це повідомляє видання ANSA.

Так, буде скорочено на одну годину початок комендантської години (він буде починатися з 23:00) в регіонах, які знаходяться в «жовтій» зоні обмежень, що означає низьку загрозу поширення вірусу.

З 7 червня комендантську годину планується скоротити ще на годину – вона вступатиме в силу з півночі. З 21 Червня його планується скасувати.

Планується, що з 22 травня відновлять свою роботу підприємства на ринках і в торгових центрах, галереях і бізнес-парках.

З 15 червня буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля. Однак гості заходу повинні будуть мати «зелену перепустку», а саме сертифікат про вакцинацію.

З 17 Травня тільки один регіон Італії знаходиться в «помаранчевій« зоні заходів карантину – в альпійській Валле Д'аоста закриті ресторани і бари, за винятком роботи на винос, а також музеї, кіно і концертні зали.

В Італії кількість заражень Covid-19 у дорослих різного віку впала на 80% через п'ять тижнів після першої дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca. Також суттєво знизилася смертність та рівень госпіталізацій.

Вчені розпочали вивчення даних із дня, коли розпочалась кампанія вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, і збирали їх до 3 травня 2021 року.

Аналіз даних показав, що ризик зараження коронавірусом, госпіталізації та смерті поступово зменшувався протягом перших двох тижнів після першої дози вакцини.

«На 35 день після прийому першої дози спостерігається зменшення кількості інфекцій на 80%, госпіталізацій на 90% та смертності на 95%», – заявили дослідники.

Такі дані зафіксували як у чоловіків, так і у жінок, та серед різних вікових груп.

«Ці дані підтверджують ефективність кампанії з вакцинації та необхідність швидкого досягнення широкого охоплення населення для припинення надзвичайної ситуації», – йдеться у заяві президента Вищого інституту охорони здоров'я Сільвіо Брусаферро.

Серед майже 14 мільйонів людей, які брали участь в італійському дослідженні, 95% тих, хто приймав Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, тоді як ніхто з тих, хто отримував AstraZeneca, не отримав другої дози.