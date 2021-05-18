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    Covid-дані погіршуються: у Києві за добу понад 400 нових хворих

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    Після вихідних кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус зростає - Covid-дані погіршуються: у Києві за добу понад 400 нових хворих
    Після вихідних кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус зростає
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померли девять осіб

    За минулу добу, 17 травня, у Києві коронавірус виявлено у 425 людей. Це на 323 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 16 травня було 102 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 202417 випадки захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 133079 осіб (за добу 17 травня – 683),
    • померли 4959 осіб (за добу 9).

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 122471 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 229 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 97 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 112406 осіб (за добу 17 травня – 882),
    • померли 2592 людини (за добу 15).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2160095 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 17 травня зафіксовано 4095 хворих на коронавірус.

    Як повідомив Степанов, 17 травня у Києві зроблено 1963 щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 582 вакцинації.

    Нагадаємо, за добу 16 травня в Києві виявили 102 хворих на коронавірус, померли 10 осіб.

    Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія вакцинація коронавірус
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    Covid-дані погіршуються: у Києві за добу понад 400 нових хворих