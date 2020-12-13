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    Події в Україні

    На Зміївській ТЕС сталася пожежа

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    <p>Пожежа на Зміївській ТЕС</p> - На Зміївській ТЕС сталася пожежа

    Пожежа на Зміївській ТЕС

    Фото: kh.dsns.gov.ua

    Причина займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються

    На Зміївській ТЕС у Харківській області у ніч на неділю, 13 грудня, сталася пожежа. Її вдалося ліквідувати вранці, збитки встановлюються.

    Про це повідомляє пресслужба Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківської області.

    «13 грудня о 01:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, с. Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», енергоблок №9 корпус Б», – вказано у повідомленні.

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    На Зміївській ТЕС сталася пожежа
    На Зміївській ТЕС сталася пожежа
    На Зміївській ТЕС сталася пожежа

    «О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36. Постраждалих немає. Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються», – поінформували у ДСНС.

    Суд у Японії заборонив запуск двох атомних реакторів. Суд у Японії скасував дозвіл Комісії з ядерного регулювання на експлуатацію ядерних реакторів №3 і №4 на АЕС «Оі» в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря. Це перше подібне рішення відтоді, як у Японії посилилося регулювання після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році.

    Нагадаємо, 10 грудня на фінській АЕС Олкілуото сталася аварійна ситуація, у результаті чого другий енергоблок відключився. За даними власника АЕС, на станції відбулося автоматичне аварійне відключення реактора.

    Як повідомлялося, на Рівненській АЕС посеред ночі раптово відключився енергоблок.

    Теги: пожежа ТЕС ДСНС Харківщина Центренерго
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