Уряд працює над законопроєктом про подвійне громадянство, - Кулеба



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Очільник МЗС наголосив, що подвійне громадянство неприпустиме для держслужбовців та представників влади

В разі ухвалення закону, подвійне громадянство заборонено буде отримувати держслужбовцям

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Кулеби, у парламенті вже є законопроєкт про подвійне громадянство.

«Ви знаєте, що я є прихильником подвійного громадянства. За винятком громадянства держави-агресора. Ми працюємо з парламентом для того, щоб цей закон був ухвалений. Я вважаю, що він відповідає інтересам України. І ця норма давно назріла», - сказав Кулеба.

Міністр додав, що в разі ухвалення закону, подвійне громадянство заборонено буде отримувати держслужбовцям.

Як відомо, президент Володимир Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.

Нагадаємо, в січні анонсувався розгляд Радою законопроєктів про громадянство і легалізацію грального бізнесу.

Крім того, в Кабінеті міністрів підкреслювали, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.