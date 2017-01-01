Штурм табору Саакашвілі: у поліції назвали кількість постраждалих правоохоронців

Всього в результаті зіткнень поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін

В результаті ранкових зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка під Верховною Радою постраждали четверо силовиків. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. «На цей час відомо, що внаслідок подій постраждали четверо правоохоронців. Інформація про потерпілих уточнюється», - йдеться в повідомленні.



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Події в наметовому містечку під Радою, ранок 6 грудня

Всього в результаті зіткнень поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін

В результаті ранкових зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка під Верховною Радою постраждали четверо силовиків. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

«На цей час відомо, що внаслідок подій постраждали четверо правоохоронців. Інформація про потерпілих уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

В результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін.

Під час розшуку Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців.

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