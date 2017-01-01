Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочинів за трьома статтями

У Генпрокуратурі назвали статті, які інкримінуються Саакашвілі

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter. 1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину,



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Михайло Саакашвілі під час виступу під Верховною Радою

У Генпрокуратурі назвали статті, які інкримінуються Саакашвілі

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 грудня 2017 р.

«Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ», - додала Сарган.

Нагадаємо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

У середу, 6 грудня, поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

В результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін.

Під час розшуку Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців.

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