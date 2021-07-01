«Сі Бриз-2021»: СБУ Одещини візьме участь у навчаннях

Навчання СБУ проходитиме у період з 6 по 9 липня 2021 року

Жителів Одещини попереджають про можливі обмеження та перекриття руху

Служба безпеки України візьме участь у навчаннях «Сі Бриз-2021» на Одещині. Там буде проведена масштабна «контрдиверсійна операція» під час якої можуть запроваджуватися обмеження або навіть заборона руху. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Жителів Одещини попереджають про можливі обмеження та перекриття руху – СБУ проведе масштабну «контрдиверсійну операцію» в рамках міжнародних навчань «Сі Бриз-2021».

Повідомляється, що у період з 6 по 9 липня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе масштабні контрдиверсійні тренування. Ці тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних.

Нагадаємо, кораблі НАТО, що беруть участь у міжнародних військових навчаннях, вийшли із Одеського порту, флот приступив до бойового розгортання.

Тим часом, СБУ вилучила партію кокаїну вартістю понад 10 мільйонів доларів в порту «Південний» в Одеській області. Повідомляється, що співробітники СБУ отримали оперативну інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту «Південний». Наркотики були заховані у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами.