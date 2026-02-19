Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 19 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 19 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 19 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб.
- танків – 11 682 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 384 (+21) од.
- РСЗВ – 1 649 (+1) од.
- засоби ППО – 1 302 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.
- спеціальна техніка – 4 072 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1457-й день повномасштабної війни в Україні.
