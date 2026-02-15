Головна Скотч Життя
Голлівудська акторка повідомила про загибель брата на війні в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Акторка зазначила, що чоловік її двоюрідної сестри від 2014 року служив розвідником
фото: nstagram.com/oksana_ladaofficial

Знаменитість розповіла про службу рідної людини

Українська акторка Оксана Лада, відома за роллю Ірини Пельциної у культовому серіалі «Клан Сопрано», поділилася болючою втратою – на війні загинув її двоюрідний брат. Як інформує «Главком», в інтерв’ю oboz.ua артистка розповіла, що її родич став на захист України ще 2014 року. Після повернення він вступив до військового інституту та став офіцером. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, знову пішов служити. Але, на жаль, його не стало декілька років тому.

«Мій двоюрідний брат ще 2014 року пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення – знову призвався. 2023 року загинув на Запорізькому напрямку…», – повідомила Лада.

Кадр із серіалу «Клан Сопрано»
Кадр із серіалу «Клан Сопрано»
фото з відкритих джерел

Також акторка зазначила, що чоловік її двоюрідної сестри від 2014 року служив розвідником. Під час великої війни він двічі зазнав поранень, після чого був комісований. Увесь цей час сестра підтримувала його та займалася волонтерством.

Оксана Лада пригадала і перші години 24 лютого 2022 року. Про вторгнення вона дізналася з американських новин і одразу зателефонувала мамі та сестрі. Рідні повідомили, що на її рідний Івано-Франківськ летять ракети.

Акторка зізнається, що не могла залишатися осторонь. Уже в перші дні війни вона виходила на мітинги у Нью-Йорку, давала інтерв’ю американським медіа, збирала кошти та підтримувала гуманітарні ініціативи на допомогу Україні.

Раніше американський актор та кінопродюсер Бен Стіллер, відомий за ролями у фільмах «Знайомство з батьками», «Ніч у музеї» та «Дівчина моїх кошмарів» тощо, підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича. 

Також 22-річний актор популярного серіалу Netflix «Дивні дива» Фінн Вулфгард, відкрито заявив, що щомісяця підтримує Україну, надсилаючи донати на офіційну платформу допомоги United24. 

Теги: голлівудський актор 24 лютого акторка смерть війна Україна

