Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак
скриншот з відео

У Білгороді під удар потрапила місцева ТЕЦ

Влада Брянської та Білгородської областей повідомила про наслідки атак по об’єктах енергетичної інфраструктури. Міста та регіони частково залишились без світла, пише «Главком».

За інформацією з місцевих джерел, у Брянській області після атаки безпілотників зникло електропостачання. Повідомляється про влучання по підстанції «Новобрянська 750 кВ».

Водночас у Білгороді під удар потрапила місцева ТЕЦ.

Раніше влада російського Білгорода заявила про евакуацію окремих категорій населення до інших регіонів РФ, зокрема тимчасово окупованого Криму, через складну ситуацію з тепло-, водо- та електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру.

росія енергетика Білгород відключення світла

