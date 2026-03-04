Через масштабні атаки в Іраку стався повний блекаут

У всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії

У всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність. Про це повідомляє телеканал Dijlah TV, інформує «Главком».

У міністерстві електроенергетики Іраку заявили, що причиною відключення світла стала «ізраїльська кібератака». Причому світло вимкнулося навіть у «зеленій зоні» Багдада, де розташоване посольство США.

При цьому співробітник диспетчерського підрозділу міністерства електроенергетики Іраку повідомив про повний колапс електроенергетичної системи в усій країні.

«Атака була спрямована на інфраструктуру електроенергетичної системи, що призвело до повного колапсу мережі та відключень електроенергії в низці провінцій», – повідомив співробітник диспетчерського підрозділу.

Він підтвердив, що «кібератака почалася з електростанцій у провінціях Басра, Ді-Кар, Мутанна і Майсан, спричинивши вимкнення електроенергії в усьому Іраку», зазначивши, що ще одну кібератаку було направлено на електростанцію на півдні Багдада.

Зі свого боку, міністерство електроенергетики Іраку оголосило, що електропостачання в усіх іракських провінціях було відключено внаслідок «аварійної технічної несправності , яка призвела до виходу з ладу більшості ліній електропередач.

У заяві міністерства йдеться про те, що технічні бригади негайно розпочали роботу з усунення несправності в найкоротші терміни, очікуючи на поступове відновлення електропостачання найближчими годинами, і закликають громадян дотримуватися правил техніки безпеки під час відключення електроенергії.